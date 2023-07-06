С 10 июля в белгородском Шебекино начнут работать дежурные группы в детсадах

Сегодня, 6 июля, глава Белгородской области Вячеслав Гладков в традиционном утреннем обращении в соцсетях назвал дату начала работы дежурных групп в детских садах Шебекино.

- Много вопросов вчера было от жителей Шебекино: «Когда начнут работать дежурные группы?» Отвечаю: с понедельника. Понимаем, что очень важно, предприятия, слава богу, возвращаются к своей нормальной работе, и, конечно, дежурные группы должны заработать. Все зависит от оперативной обстановки, пока, еще раз повторюсь, по плану с понедельника откроем работу дежурных групп в детских садах.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, накануне, 5июля, на прямую линию белгородскому губернатору поступило 940 вопросов.