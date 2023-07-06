На прямую линию белгородскому губернатору поступило 940 вопросов

Сегодня, 6 июля, глава Белгородской области Вячеслав Гладков в традиционном утреннем обращении в соцсетях подвел итоги вчерашней прямой линии, на которой поступило 940 вопросов.

- Конечно, не ожидал, что вопросов будет так много. Почему? Потому что каждый день прямые эфиры провожу я, главы городов, округов, районов, министры, заместители губернатора. Кажется, что мы стараемся ответить или казалось, что стараемся ответить на все вопросы, которые поступают.

Губернатор поблагодарил белгородцев ща активность.

- Благодаря вам мы постоянно сверяем часы, проверяем качество выполняемых работ, проверяем, правильно ли мы делаем, правильно ли ставим акценты в своей работе, а всё что мы делаем – мы делаем для вас, и хотим, чтобы жизнь жителей Белгородской области улучшалась, мы будем стараться делать это и дальше. На те вопросы, которые не прозвучали в прямом эфире, постараемся максимально быстро дать ответ в течение ближайших 7 дней, беру это на собственный контроль.