В школах белгородского приграничья сохранится дистант в новом учебном году. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Во время большого прямого эфира белгородского губернатора не обошли стороной вопрос безопасности школьников и предстоящего учебного года. Так, Вячеслав Гладков снова подтвердил, что в приграничной зоне дистант никто не отменит. Для принятия такого решения была системно проанализирована инфраструктура образовательных учреждений с точки зрения безопасности.

- Детьми рисковать точно никто не будет. В 20-километровой зоне от границы никакого образовательного процесса в очном формате в настоящее время быть не может, - подчеркнул Гладков.

Помимо этого, для усиления безопасности региональные власти планируют дополнительно покрыть окна образовательных учреждений бронированной (ударопрочной) пленкой.

Формат обучения в новом году власти осуждают с родителями и учителями. А пока для девяти приграничных муниципалитетов, Яковлевского, Новооскольского округов и города Белгорода разрабатываются модели сочетания очного подхода, онлайн-обучения, а также варианты самоподготовки. У родителей и законных представителей есть право оставить ребенка на дистанционном обучении.