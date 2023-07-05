Белгородский губернатор взял себе в замы генерала с боевым опытом. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Еще в середине июня Вячеслав Гладков сообщил, что с 19 числа у него появился советник по взаимодействию с силовыми структурами, пока лишь на общественных началах. Впоследствии генерал с боевым опытом Дмитрий Прокопов займет должность заместителя губернатора.

Прокопов занимал должность руководителя пограничном управления ФСБ по Белгородской и Воронежской областям. На эту должность он был назначен в августе 2018 года, а в апреле 2023 покинул пост. До этого проходил службу в погрануправлении ФСБ России по Сахалинской области.

Во время прямой линии 5 июля губернатор Белгородской области отметил, что в региональном правительстве грядут структурные изменения.

- Уже принято решение: буду делить должность заместителя губернатора — руководителя аппарата, выделять в отдельную должность взаимодействие с силовыми структурами. Буду брать на работу генерала с боевым опытом, потому что нам это крайне необходимо, нам нужно усиление этой работы. И кандидатура уже подобрана, согласована с силовыми структурами, - заявил Вячеслав Гладков.