Часть белгородской теробороны в ближайшее время получит оружие. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Во время прямой линии губернатор Белгородской области рассказал о сроках решения вопроса, касающегося вооружения регионального батальона самообороны. По словам главы области, уже частично эта задача решена. Сейчас улаживаются моменты в рамках правового поля.

Однако Гладков также отметил, что вооружение всего белгородского полка добровольцев численностью в три тысячи человек решится в ближайшее время. Как заявил Гладков, такое решение поддержал президент. Кроме того, сейчас идет набор еще одного полка самообороны.

- Белгородская самооборона – это три тысячи мужчин, которые имеют постоянную работу и которые заявили, что готовы защитить свои дома и семьи, если будет необходимость. В течение полугода проходили тренировки, мы закупили отличное обмундирование, снаряжение. Вопрос с оружием остается. Он частично решен. Через неделю мы в рамках своих полномочий часть самообороны – те батальоны, которые расположены вдоль границы – вооружим, - пояснил глава региона.