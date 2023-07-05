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НовостиОбщество5 июля 2023 19:43

Часть белгородской теробороны в ближайшее время получит оружие

Речь идет о добровольцах, находящихся вдоль границы
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Часть белгородской теробороны в ближайшее время получит оружие.

Часть белгородской теробороны в ближайшее время получит оружие.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Во время прямой линии губернатор Белгородской области рассказал о сроках решения вопроса, касающегося вооружения регионального батальона самообороны. По словам главы области, уже частично эта задача решена. Сейчас улаживаются моменты в рамках правового поля.

Однако Гладков также отметил, что вооружение всего белгородского полка добровольцев численностью в три тысячи человек решится в ближайшее время. Как заявил Гладков, такое решение поддержал президент. Кроме того, сейчас идет набор еще одного полка самообороны.

- Белгородская самооборона – это три тысячи мужчин, которые имеют постоянную работу и которые заявили, что готовы защитить свои дома и семьи, если будет необходимость. В течение полугода проходили тренировки, мы закупили отличное обмундирование, снаряжение. Вопрос с оружием остается. Он частично решен. Через неделю мы в рамках своих полномочий часть самообороны – те батальоны, которые расположены вдоль границы – вооружим, - пояснил глава региона.