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НовостиОбщество5 июля 2023 19:25

Глава Белгородской области прокомментировал увольнение Константина Полежаева

Замгубернатора не справился с вверенным ему объемом работы
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Фото: @kpolezhaev72

Фото: @kpolezhaev72

Губернатор Вячеслав Гладков еще раз прокомментировал внезапное отстранение от должности своего заместителя Константина Полежаева. Тему затронули во время прямой линии главы региона 5 июля.

Напомним, об увольнении Полежаева стало известно утром 4 июля. Вячеслав Гладков сообщил о кадровых изменениях в соцсети, мотивируя отставку чиновника «систематическим невыполнением своих обязанностей». Во время прямой линии глава региона подчеркнул, что в увольнении Полежаева нет ничего трагичного, и решение было очевидным из-за многочисленных недоработок теперь уже бывшего главы департамента ЖКХ.

- Ничего не вижу трагического или необычного. Места, которые мы занимаем, — временные. Сейчас тот момент, когда от качества работы зависят судьбы тысяч людей. Рисковать не хочу и не буду. Решение было очевидным и естественным, - заявил Гладков.