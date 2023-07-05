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НовостиОбщество5 июля 2023 15:52

Гладков о восстановлении Шебекино: «Контроль за соблюдением сроков и качества будет жестким»

Губернатор проверил ход строительных работ в городском округе
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Гладков о восстановлении Шебекино: «Контроль за соблюдением сроков и качества будет жестким».

Гладков о восстановлении Шебекино: «Контроль за соблюдением сроков и качества будет жестким».

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня Вячеслав Гладков проверил ход восстановительных работ в Шебекино. Губернатор Белгородской области вместе с главой округа Владимиром Ждановым и министром ЖКХ Алексеем Ботвиньевым проехал по городу.

Каждый участок восстановления в городе закреплен за специалистом из определенного муниципалитета региона. Гладков подчеркнул, что контроль за соблюдением сроков и качества будет жестким.

- Ответственный куратор от Губкинского округа доложил о ходе работ на месте. Посмотрели все объекты: и МКД, и ИЖС. Точно так же подробный доклад по каждому объекту принял от куратора Яковлевского округа. У жильцов замечаний нет, у меня пока тоже. Но еще раз повторю: контроль за соблюдением сроков и качества будет жестким, - подчеркнул губернатор.