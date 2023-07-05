80 валуйских школьников поехали отдыхать в Санкт-Петербург

Еще 80 ребят из Валуйского городского округа проведут каникулы за пределами Белгородской области. Дети отправились в оздоровительно-образовательный лагерь «Молодежное» под Санкт-Петербургом.

Детский санаторий находится в 70-ти километрах от центра северной столицы на берегу Финского залива. Ребят из Белгородской области ждут отрядные и общелагерные тематические мероприятия, подвижные игры на свежем воздухе, мастер-классы и кружковые занятия, которые помогут детям разносторонне развить свои личностные качества и творческие способности.