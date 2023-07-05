В Белгороде на перекрестке Железнякова и малой Богданки запустили светофор

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Вчера на пересечении улицы Железнякова и малого проезда по Богдана Хмельницкого в Белгороде произошло обрушение части контактной троллейбусной сети. Проезжающий мимо мусоровоз зацепил провода, из-за чего был поврежден светофорный объект. Также незначительно пострадал легковой автомобиль.

Сотрудники коммунальной службы сразу приступили к восстановительным работам. Светофор уже сегодня запустили.

Как сообщает пресс-служба мэрии областного центра, сегодня до конца дня планируют завершить остальные работы, в частности, установят дорожные знаки.