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НовостиОбщество5 июля 2023 14:27

В Белгороде на перекрестке Железнякова и малой Богданки запустили светофор

Его повредили оборванные троллейбусные сети
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Фото: @beladm31.

Фото: @beladm31.

Вчера на пересечении улицы Железнякова и малого проезда по Богдана Хмельницкого в Белгороде произошло обрушение части контактной троллейбусной сети. Проезжающий мимо мусоровоз зацепил провода, из-за чего был поврежден светофорный объект. Также незначительно пострадал легковой автомобиль.

Сотрудники коммунальной службы сразу приступили к восстановительным работам. Светофор уже сегодня запустили.

Как сообщает пресс-служба мэрии областного центра, сегодня до конца дня планируют завершить остальные работы, в частности, установят дорожные знаки.