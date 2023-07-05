В Белгородской области диких животных вакцинировали от бешенства

Фото: Министерство природопользования Белгородской области.

В «Хотмыжском» парке сотрудники отдела особо охраняемых природных территорий «Валуйского лесхоза» вместе с управлением ветеринарии области провели иммунизацию диких животных против бешенства. Для этого они применили специальную вирусовакцину.

В местах обитания диких плотоядных животных, возле нор, троп и по опушкам леса, специалисты вручную разложили вакцину-приманку. После того как животное ее съедает, вирус попадает внутрь с необходимой дозой препарата для иммунизации организма против бешенства. Дозировка не зависит от размеров животного и действует одинаково на всех. Через 21 день после вакцинации у животного формируется иммунитет, который сохраняется не менее одного года.

Для иммунизации диких плотоядных животных вирусовакцину применяют два раза в год, в периоды, учитывая климатические особенности местности и целевые виды животных.