Белгородский губернатор раскритиковал укрытия в Валуйской ЦРБ

Белгородский губернатор проверил укрытия в Валуйской ЦРБ. Фото: скриншот видео

Житель Валуйского округа пожаловался на плохое укрытие в центральной районной больнице муниципалитета. Губернатор Вячеслав Гладков, возвращаясь после осмотра поврежденных от утреннего обстрела домов, заехал в медучреждение с проверкой.

Глава региона отметил, что в больнице несколько укрытий, одно из них сейчас ремонтируется. Гладков дал поручение сделать его максимально приспособленным для защиты пациентов и сотрудников учреждения.

- Встретились с руководством больницы. В главном корпусе идет ремонт. И первое замечание, конечно, – грязь. Идет прием больных, плановых и внеплановых, – вокруг мусор, грязь. Половина здания ремонтируется, половина эксплуатируется. Такого точно не должно быть. Должен быть организован порядок. Замечания есть как к подрядной организации, так и к главному врачу, - отметил губернатор.

Второе укрытие находится на одном этаже с роддомом. В нем необходимо восстановить вентиляцию, покрасить стены, привести в порядок полы.

- Место для укрытий есть. Не горит две лампочки. Но ситуация поправима. Постараюсь приехать в течение недели и посмотреть на динамику, - заявил Гладков.