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НовостиОбщество5 июля 2023 12:38

Памятник строителям «Дороги мужества» открыли в Старом Осколе

Открытие состоялось в день 80-летия начала Курской битвы
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Фото: @telerzd.

Фото: @telerzd.

В Старом Осколе на привокзальной площади сегодня открыли памятник строителям «Дороги мужества». Об этом сообщили в Минтрансе Белгородской области. Дата выбрана не случайно, торжественная церемония состоялась в день 80-летия начала Курской битвы.

Железная дорога Старый Оскол — Ржава протяженностью 95 километров была построена за рекордные 32 дня. Ее прокладывали в 1943 году, и завершили работы на месяц раньше предусмотренных сроков.

Строители возвели 56 искусственных сооружений: десять мостов, два пункта водоснабжения и восемь остановочных площадок.

Эта железная дорога помогла сократить расстояние доставки грузов на передовую на 200 километров, что позволило обеспечить войска всем необходимым.