Еще одно село в Белгородской области попало под обстрел ВСУ 5 июля

Во второй раз за сутки ВСУ атакуют Валуйский городской округ. На этот раз удары пришлись по селу Карабаново. По предварительной информации, никто из жителей не пострадал. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

- Еще один населенный пункт в Валуйском городском округе попал сегодня под обстрел ВСУ. В селе Карабаново пострадавших нет. Осколками снарядов повреждено четыре частных домовладения: выбиты окна, посечены фасады и кровля, а также заборы, -написал губернатор в соцсети.

Кроме того, осколки снарядов повредили два социальных объекта: ФАП и ДК. На месте ЧП находятся оперативные и аварийные службы. Подомовой обход продолжается.