В Белгороде протестировали восемь новых точек системы оповещения

Фото: @beladm31.

В Белгороде установили и проверили восемь новых точек системы оповещения. Оборудование устанавливали в местах, которые по сообщениям жителей областного центра были «глухими». При прошлой проверке там не было слышно сирены.

Новые точки системы оповещения появились по адресам: Школа №21, ул. Чапаева, 14; пр. Б. Хмельницкого, 127; ул. Привольная, 6; Школа № 33, ул. Сумская, 378; ул. Молодежная, 17; ул. 60 лет Октября, 12а; ул. Щорса, 10; ул. Макаренко, 22.

Как отметил, места размещения оборудования определяли на основании запросов горожан.

- На территории города провели три комплексных проверки муниципальной системы. Сделан анализ обращений жителей Белгорода, где было не слышно в ходе предыдущих проверок. Теперь будет слышно, - отметил начальник управления по делам ГО и ЧС Белгорода Николай Лебедев.

Как сообщили в мэрии Белгорода, на установку новых точек направили 3,9 млн рублей из муниципального бюджета. В следующем году работа будет продолжена. Уже закуплено оборудование для 11 точек систем оповещения, 7 из них приобретено за средства муниципального бюджета, 4 – областного.