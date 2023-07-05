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НовостиОбщество5 июля 2023 11:05

Спасатели предупреждают белгородцев о сильной жаре

Вплоть до выходных столбики термометров будут превышать 30 градусов
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Вплоть до выходных столбики термометров будут превышать 30 градусов.

Вплоть до выходных столбики термометров будут превышать 30 градусов.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Белгородские спасатели предупреждают жителей региона о сильной жаре. По данным синоптиков высокие температуры продлятся до 8 июля. Максимально воздух прогреется до +32 градусов.

Спасатели призывают белгородцев соблюдать правила безопасности:

- воздержитесь от походов на улицу и от действия прямых солнечных лучей, по возможности не выходите на улицу в период их высокой активности;

- пользуйтесь солнцезащитными очками, надевайте головные уборы с полями;

- воздержитесь от употребления алкоголя, газированных напитков, которые не только не утоляют жажду, но и замедляют обменные процессы в организме.

Если вы почувствовали слабость во время жары, выпейте воды, ополосните лицо и руки. Особое внимание стоит уделить детям - не разрешайте им находиться в жаркую погоду на солнце, не оставляйте их без присмотра на улице, в частном автомобиле, во время пребывания на пляже.

О любом ЧП сразу в ЕДДС по телефону «112».