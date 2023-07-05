Спасатели предупреждают белгородцев о сильной жаре

Вплоть до выходных столбики термометров будут превышать 30 градусов. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Белгородские спасатели предупреждают жителей региона о сильной жаре. По данным синоптиков высокие температуры продлятся до 8 июля. Максимально воздух прогреется до +32 градусов.

Спасатели призывают белгородцев соблюдать правила безопасности:

- воздержитесь от походов на улицу и от действия прямых солнечных лучей, по возможности не выходите на улицу в период их высокой активности;

- пользуйтесь солнцезащитными очками, надевайте головные уборы с полями;

- воздержитесь от употребления алкоголя, газированных напитков, которые не только не утоляют жажду, но и замедляют обменные процессы в организме.

Если вы почувствовали слабость во время жары, выпейте воды, ополосните лицо и руки. Особое внимание стоит уделить детям - не разрешайте им находиться в жаркую погоду на солнце, не оставляйте их без присмотра на улице, в частном автомобиле, во время пребывания на пляже.

О любом ЧП сразу в ЕДДС по телефону «112».