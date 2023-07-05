За первый месяц лета белгородцы заключили больше 1000 браков. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Лето – прекрасное время для свадеб. Так решили и белгородцы, заключившие брак в первом месяце лета. Так, по статистике управления ЗАГС региона, в июне официально оформили семейные отношения 1041 пара Белгородской области. Цифрами поделилась руководитель ведомства Татьяна Слюсаренко.

В лидерах по числу зарегистрированных браках Белгород и Старый Оскол, здесь появилось 367 и 197 новых семей соответственно.

В пятерке лидеров по количеству заключенных браков также вошли: отдел ЗАГС администрации Белгородского района (99), Губкинского городского округа (53), Яковлевского городского округа (44), Валуйского городского округа (38) и Алексеевского городского округа (27).