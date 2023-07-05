В Белгородской области из-за обстрелов ВСУ пострадали порядка 60 храмов. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Из-за регулярных обстрелов со стороны Украины в белгородском приграничье частично или полностью разрушены почти 60 храмов Белгородской митрополии. Настоятели этих храмов с семьями были вынуждены покинуть места своего пастырского служения, сообщает Белгородская и Старооскольская епархия.

Так, только в Шебекинском благочинии из-за непрекращающихся обстрелов в конце мая, 11 священнослужителей с семьями были эвакуированы в Белгород. Они, по благословению Главы Белгородской митрополии, были прикомандированы к другим храмам епархии, чтобы иметь возможность продолжить служение и пребывать в евхаристическом общении.

Также в митрополии сообщается, что благодаря благотворительным сборам уже 75 семей священнослужителей белгородского приграничья получили помощь. Белгородская митрополия благодарит всех неравнодушных за помощь, и выражает молитвенную надежду, что в скором времени все священнослужители смогут вернуться в своих дома и приходы.