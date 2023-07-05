Пенсии и детские жители Шебекинского округа могут получить наличными

У жителей 23 населенных пунктов Шебекинского городского округа появилась возможность получить пенсии и детские пособия наличными средствами. Они могут сделать это в почтовых отделениях по месту жительства.

Наличными получить выплату могут белгородцы, проживающие в селах Белый Колодезь, Графовка, Купино, Белянка, Дмитриевка, Максимовка, Бершаково, Зимовное, Большетроицкое, Козьмодемьяновка, Мешковое, Большое Городище, Кошлаково, Никольское, Булановка, Крапивное, Первое Цепляево, Верхнеберёзово, Красная Поляна, Стариково, Червона Дибровка, Чураево и поселке Маслова Пристань.

Жителям остальных населенных пунктов муниципалитета необходимо обратиться лично за получением в кассу Главпочтамта в Белгороде по адресу: улица Соборная площадь, 3.

Важно отметить, что шебекинцам, которые в июле изменят место пребывания, необходимо оперативно сообщить о своем будущем местонахождении по телефону «Горячей линии» ОСФР по Белгородской области по телефону 8 (4722) 30-69-69.