Белгородские школы проверяют на соблюдение мер антитеррористической безопасности. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В школах Белгородской области началась проверка антитеррористической защищенности. Учреждения образования находятся в постоянном взаимодействии с территориальными органами МВД России, Росгвардии и ФСБ России. Об этом сообщает правительство Белгородской области.

В регионе все образовательные организации оснащены тревожными кнопками, металлодетекторами, системами видеонаблюдения и аудиооповещения и соответствуют требованиям безопасности. Во всех учреждениях усилен пропускной и внутриобъектовый режим. Обеспечена круглосуточная охрана учреждений.

Помимо этого, регулярно проводятся инструктажи с персоналом, а также с работниками, обеспечивающими охрану объектов, по действиям при возникновении ЧС.

Отметим, в прошлом году в школах также дополнительно были установлены стационарные металлодетекторы, системы аудиооповещения, дополнительные камеры видеонаблюдения.