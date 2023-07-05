559 белгородских школьников отправляются в лагеря в другие регионы. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Очередная группа школьников Белгородской области отправляется отдыхать в летние лагеря в другие регионы. На крымское побережье выезжают 419 ребят, еще 140 детей проведут каникулы в Ярославле. Об этом рассказал губернатор Вячеслав Гладков в утреннем обращении.

- Это стало возможным благодаря приглашению глав регионов Сергея Аксенова и Михаила Евраева. От имени всех родителей благодарю наших коллег, наших друзей за постоянную помощь и внимание к нашим детям. Надеюсь, что мальчишки и девчонки наберутся новых впечатлений и получат большое удовольствие от посещения Крыма и Ярославской области, - сообщил глава Белгородской области в соцсети.