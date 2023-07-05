В Белгородской области увековечили память ветерана Росгвардии

фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Белгородской области.

В Пролетарской школе №1 Ракитянского района открыли мемориальную доску ветерану СОБР «Белогор» подполковнику полиции в отставке Роману Бочарову. В этой школе учился погибший правоохранитель.

На мероприятии присутствовали родные и близкие офицера, сотрудники СОБР «Белогор» Управления Росгвардии по Белгородской области, администрация Ракитянского района, руководство школы и воспитанники кадетских классов. Юнармейскому школьному отряду присвоили имя павшего ветерана спецподразделения. Участники церемонии почтили память погибшего минутой молчания и возложили цветы к мемориальной доске.

- Роман Васильевич обладал высокими человеческими качествами, был большим профессионалом своего дела и до конца оставался верен братству спецназа. Мы всегда будем помнить нашего боевого товарища, шагнувшего в бессмертие ради безопасности граждан нашей страны, - отметил офицер СОБР «Белогор» майор полиции.

Роман Бочаров отслужил в специальном отряде быстрого реагирования более 20 лет. Офицер был награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» первой и второй степени, медалью «За Отвагу» и ведомственными наградами. После завершения службы он отправился добровольцем для участия в СВО. За мужество, отвагу и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, Роман Васильевич награжден орденом Мужества посмертно.