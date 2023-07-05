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НовостиОбщество5 июля 2023 6:25

Губернатор: на восстановление инфраструктуры Белгородской области нужно 20 млрд рублей

По пять миллиардов пойдет на ремонт жилья и соцучреждений, десять - на восстановление предприятий
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Губернатор: на восстановление инфраструктуры Белгородской области нужно 20 млрд рублей

Губернатор: на восстановление инфраструктуры Белгородской области нужно 20 млрд рублей

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Руководитель Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что на восстановление жилого фонда, предприятий и социальных учреждений региона, которые пострадали от обстрелов со стороны Украины, потребуется порядка 20 миллиардов рублей.

- Мы приступили к восстановлению. У нас сейчас, мы понимаем, пять многоквартирных домов полностью разрушены, 81 дом частный, более 1200 домов и квартир требуют ремонта. Общий объем, мы сейчас посчитали, предварительно — 5 миллиардов на восстановление жилья, 10 миллиардов — на восстановление предприятий, более 5 миллиардов на восстановление учреждений социальной сферы, - заявил губернатор Гладков во время заседания генерального совета партии “Единая Россия”.