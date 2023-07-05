Два золота завоевали белгородские автогонщики на первенстве ЦФО по картингу

Фото из телеграм-канала Спорт 46.

За награды боролись 28 пилотов из Волгодонска, Старого Оскола, Воронежа, Ельца, Липецка, Иркутска, Москвы, Курска, Орла и других городов ЦФО. Старооскольские автогонщики дважды поднимались на высшую ступень пьедестала почета.

В классе «Кадет» победил Прокофий Билецкий. Вторым стал воронежец Сергей Пешков. Тройку призеров замкнул курянин Даниил Варламов. В классе «Национальный юниор» выиграл Матвей Корсун. Серебро у липчанина Михаила Богомазова. Бронза в активе Льва Котельникова из Иркутска.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, белгородский экипаж Кирпилев-Тюпенкин стал самым быстрым на чемпионате России по ралли-рейдам.