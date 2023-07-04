16-летний белгородец украл более 20 тысяч рублей у случайной знакомой

По дороге из кармана потерпевший выпал мобильный телефон. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В отдел полиции № 2 УМВД России по Белгороду обратилась 53-летняя местная жительница Белгорода. У нее пропали телефон и деньги с банковского счета. Об этом информирует пресс-служба региональной полиции.

По предварительным данным, накануне женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, познакомилась в маршрутке с 16-летним юношей и попросила проводить ее домой. По дороге из кармана потерпевший выпал мобильный телефон. Парень его подобрал и, вернувшись домой, с помощью мобильного приложения похитил со счета случайной знакомой более 20 тысяч рублей.

Стражи порядка установили личность злоумышленника. Им оказался 16-летний житель Белгородского района. Похищенные деньги он успел потратить. В соответствии с п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная с банковского счета) злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до шести лет.