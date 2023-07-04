Белгородка едва не зарезала своего знакомого

В пылу эмоций 51-летняя белгородка пырнула оппонента ножом. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В дежурную часть полиции Белгорода поступило сообщение из медицинского учреждения о том, что больницу с колото-резаной раной живота поступил 36-летний мужчина. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону.

Выяснилось, что потерпевший, находясь в своей квартире, поссорился со знакомой. В пылу эмоций 51-летняя белгородка пырнула оппонента ножом. Женщина вызвала медиков, а знакомого попросила не говорить, что ранение причинила ему она. Убедившись, что «скорая» выехала по указанному адресу, злоумышленница скрылась, прихватив с собой орудие преступления.

Но оперативники установили местонахождение подозреваемой и задержали ее. Нож полицейские изъяли. В соответствии с п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с причинением предметов, используемых в качестве оружия) злоумышленнице грозит лишение свободы на срок до десяти лет.