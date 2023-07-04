В Белгородской области в ДТП пострадали двое несовершеннолетних

По предварительным данным, вчера, 3 июля, около 00:05 22-летний водитель, управляя «Киа» в состоянии опьянения, ехал по автодороге «Бобровы Дворы - Чаплыжное». Об этом информирует пресс-служба региональной полиции. На 13-м километре он съехал на обочину, после чего врезался в столб линии электропередач. В результате ДТП пассажиры автомобиля – юноши 15 и 17 лет - получили травмы.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, белгородец заплатит штраф за парковку на тротуаре. Полиция выявила нарушителя по публикации в соцсети.