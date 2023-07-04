До +32 градусов потеплеет на Белгородчине 5 июля 2023

В Белгороде ночью 16-18 градусов выше ноля, днем от +28 до +30 градусов. Фото: Алексей СЕРГУНИН

По данным белгородских синоптиков, завтра, 5 июля на территории региона ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений, 4-9 м/с. Температура воздуха ночью 14-19 градусов тепла, днем от +27 до +32 градусов. В Белгороде ночью 16-18 градусов выше ноля, днем от +28 до +30 градусов.

Главное управление МЧС России по Белгородской области рекомендует жителям региона носить легкую, свободную одежду из натуральных тканей, обязательно надевать легкие головные уборы и носить с собой бутылочку с водой. В период максимальной солнечной активности - с 11 до 17 часов, старайтесь не находиться на улице долгое время. В случае происшествия звоните по телефону Службы спасения "112". Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Белгородской области - 39-99-99.