В Белгороде будут тестировать восемь новых точек системы оповещения 5 июля 2023

Завтра, 5 июля, с 11:00 до 14:40 пройдет проверка работоспособности новых технических средств оповещения на улицах Чапаева, Привольная, Сумская, Молодёжная, 60 лет Октября, Щорса, Макаренко и проспекте Богдана Хмельницкого. Об этом сообщает пресс-служба администрации Белгорода. Специалисты включат электромеханические сирены и мощные акустические устройства в режиме речи на три минуты.

Их установили в местах, где по результатам проверок слышимость оказалась недостаточной. Локации выбирали эксперты, учитывая обратную связь от горожан и данные официальных исследований. Власти просят сохранять спокойствие. По всем возникающим вопросам нужно звонить в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону 112.