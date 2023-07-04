Губернатор раскритиковал главу Белгородского района и пояснил причины увольнения своего зама

Сегодня, 4 июля, проводя ежедневное совещание, посвященное восстановлению Шебекино и Новой Таволжанки, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков увидел крайне низкий темп работ. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

- По факту работы начаты только на десять процентов от общего объема необходимых выполненных работ. Это, конечно, недопустимо. Поэтому пришлось принимать кадровые решения. Надоело призывать и убеждать, а зачастую уговаривать людей выполнять работу, работу, за которую они получают заработную плату.

Сразу после совещания Гладков выехал в Шебекино на закрепленные участки двух глав: Белгорода и Белгородского района.

- Решил посмотреть на месте, почему такой недостаточный темп. В лучшую сторону отмечаю организацию работы у Валентина Демидова и по количеству людей, и по объему выполненных работ, и по владению ситуацией на объектах. В худшую сторону пока вынужден отметить главу Белгородского района Владимира Перцева. Надеюсь, что он изменит свое отношение к происходящему уже сегодня. Завтра обязательно проверю на месте, как изменилась ситуация.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, сегодня был уволен вице-губернатор Константин Полежаев.