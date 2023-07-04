На сайте СберСтрахования доступен сервис для оформления страховок для крупного бизнеса

СберСтрахование запустила онлайн-калькулятор для крупного бизнеса: теперь клиенты могут самостоятельно рассчитать стоимость страховой защиты для своего бизнеса и оформить её на сайте компании. Застраховать можно имущество и гражданскую ответственность. Раньше такой сервис был доступен только компаниям малого бизнеса, оформляющим комплексную защиту.

Клиент может застраховать онлайн недвижимость, земельные участки, машины и оборудование. Страховая сумма по страхованию имущества может составлять до 500 млн рублей и включать, в том числе, риски пожара, стихийных бедствий и противоправных действий третьих лиц. Также для клиента доступны дополнительные опции.

Гражданскую ответственность онлайн может оформить собственник или арендатор помещения. Для первого максимальный размер страховой суммы составляет 50 млн рублей, для второго — 25 млн рублей.

Покупка полиса займёт несколько минут: нужно только заполнить анкету. Важно, что стоимость страховки будет рассчитана индивидуально исходя из ответов на вопросы анкеты.

Возможность оформить страховку у клиентского менеджера при этом сохраняется.

Зара Геворкян, руководитель блока корпоративного страхования СберСтрахования:

«Онлайн-калькулятор — ещё один шаг СберСтрахования в совершенствовании клиентского сервиса и цифровизации процессов. Накопленная экспертиза позволила рассчитать самые распространенные риски бизнеса и оцифровать заключение договоров: теперь предприниматели могут оформить страховую защиту самостоятельно за считаные минуты без прохождения процедуры индивидуального андеррайтинга. Однако, если предприятию потребуется индивидуальный подход и помощь в расчёте рисков, клиентские менеджеры СберСтрахования всегда готовы помочь».