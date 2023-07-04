В Белгородской области открылась первая смена военно-исторических сборов «Армата» для девушек

Девушки будут осваивать навыки приготовления пищи с использованием передвижной «полевой кухни». Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Участниками смены стали более 250 девушек. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области. Акцент в их подготовке будет сделан на медицинское направление (в программе увеличены часы практических занятий с медиками), а также на умения действовать в чрезвычайных ситуациях. Кроме этого девушки будут осваивать навыки приготовления пищи с использованием передвижной «полевой кухни». В остальном формат смены остается прежним, только с более щадящими физическими нагрузками.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, смена военно-исторических сборов «Армата» открылась еще в одном районе Белгородчины.