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НовостиОбщество4 июля 2023 10:19

В Белгородской области открылась первая смена военно-исторических сборов «Армата» для девушек

Акцент в их подготовке будет сделан на медицинское направление
Алексей СЕРГУНИН
Девушки будут осваивать навыки приготовления пищи с использованием передвижной «полевой кухни».

Девушки будут осваивать навыки приготовления пищи с использованием передвижной «полевой кухни».

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Участниками смены стали более 250 девушек. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области. Акцент в их подготовке будет сделан на медицинское направление (в программе увеличены часы практических занятий с медиками), а также на умения действовать в чрезвычайных ситуациях. Кроме этого девушки будут осваивать навыки приготовления пищи с использованием передвижной «полевой кухни». В остальном формат смены остается прежним, только с более щадящими физическими нагрузками.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, смена военно-исторических сборов «Армата» открылась еще в одном районе Белгородчины.