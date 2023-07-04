В поселке Комсомольском Белгородского района благоустроили пляж

На пляжную зону завезли 460 кубометров песка, оборудовали площадку для волейбола. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Для расширения купальной зоны пришлось выкосить почти гектар камыша. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

На пляжную зону завезли 460 кубометров песка, оборудовали площадку для волейбола. К уже имевшимся 12 стационарным шезлонгам-лежакам добавились еще восемь переносных, появилась кабинка для переодевания. Кроме того, для обозначения зоны купания детей установили буйки. Также для безопасности отдыхающих здесь дежурят спасатели, прошедшие специальную подготовку. Всего на сегодняшний день в Белгородской области действуют 124 пляжа.