С 4 июля жители белгородского Шебекино могут вернуться в свои дома из ПВР

Начиная с сегодняшнего дня, 4 июля, власти Белгородской области будут предлагать жителям Шебекино, тем, кто размещен в ПВР, в течение ближайших двух недель вернуться в свои дома. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Вячеслав Гладков.

- Безусловно, это касается только тех, у кого квартиры и дома не разрушены и не повреждены. Напомню, принято решение до 1 августа квартплата начисляться не будет, начисление будет возобновлено с 1 августа. До этого времени мы планируем восстановить тепловой контур, то есть кровлю и окна.