1020 белгородцев, потерявших дома из-за обстрелов ВСУ, выбрали новое жилье

Уведомления получили 1483 собственника, заявления о согласии на предоставление жилья получены уже от 1420 человек, заявления на конкретную квартиру или дом подписали 1020 белгородцев. Об этом информирует телеграм-канал регионального правительства.

- По заселению на сегодняшний день осталось также 89 семей, получивших ключи, готовы еще порядка 20 квартир, ключи от которых будут переданы в ближайшее время. С учетом того, что у нас 1020 семей, определившихся с выбором места проживания, продолжается работа по проведению конкурсных процедур и приобретению жилых помещений в собственность области, – уточнила министр строительства области Оксана Козлитина.

Напомним, что по решению Президента РФ Владимира Путина Белгородской области выделено 9,4 млрд рублей из федерального бюджета на приобретение и строительство новых домов и квартир для жителей, потерявших свои дома из-за обстрелов ВСУ.