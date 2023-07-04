В белгородском Шебекино после обстрелов восстановили 72 жилых дома

Вчера, 3 июля, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков побывал в Шебекино, где проверил ход восстановительных работ.

- Полностью восстановлено 72 жилых дома, среди них три многоквартирных, - написал Вячеслав Владимирович в своем телеграм-канале. - В первую очередь, идет восстановление кровли и окон. Дом принимают сами жильцы. Оставляем то правило, которое у нас было всегда, - это расписки со стороны собственников жилья, чтобы и люди не переживали за качество работ, и мы были уверены, что оно соответствует ожиданиям жителей.

По словам главы региона, не все дома подлежат восстановлению.

Один дом уже полностью снесли, на его месте будем строить новый. В результате повторной экспертизы по дому на улице Железнодорожная, 2 также принято решение о сносе. Изначально было решение разбирать только половину дома. Но позже выяснилось, что пожар охватил подвальное помещение всего дома, была очень сильно повреждена металлоконструкция первого этажа.

- Конечно, никто не собирается рисковать жизнью людей, поэтому этот дом будем сносить и строить новый. Сейчас еще ждем заключение специалистов по двум многоквартирным домам: один двухэтажный, второй трехэтажный.