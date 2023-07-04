В Белгородской области вновь стали производить Шебекинские макароны

Вчера, 3 июля, приступила к работе фабрика, производящая знаменитые Шебекинские макароны. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

- Производственный процесс пришлось остановить на 20 дней из-за регулярных обстрелов со стороны ВСУ. Сейчас на предприятии начали работать первые линии, выпускающие по тонне макарон в час.

По словам Вячеслава Владимировича, по мере поступления новых заказов предприятие будет наращивать мощность, возвращаясь к привычному режиму работы. Сейчас все необходимое сырьё беспрепятственно доставляется в город.