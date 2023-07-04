Дети из белгородского приграничья будут бесплатно отдыхать в Евпатории ближайшие 11 месяцев

В лагере в Евпатории «Бригантина «Белогорье», начиная со следующей смены и до 1 июня 2024 года, будут отдыхать дети из приграничной 20-километровой зоны, то есть расстояние от границы – 20 километров. Об этом сегодня, 4 июля, в своем телеграм-канале написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он пояснил причину подобного решения.

- Мы понимаем, что очное обучение не сможем с 1 сентября им обеспечить, исходя из оперативной обстановки. Но хочется помочь этим детям, хоть ненадолго, на три недели, вспомнить, что такое глаза учителя вживую, что такое учебные классы, но и, конечно, хочется немножко помочь, чтобы они отдохнули.

Этот формат работы лагеря будет до 1 июня следующего года и в этот промежуток времени родительская плата тоже начисляться не будет.