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НовостиПолитика4 июля 2023 6:39

Белгородский губернатор уволил своего заместителя

Константина Полежаева «попросили» с формулировкой «за систематическое невыполнение своих обязанностей»
Алексей СЕРГУНИН

Сегодня, 4 июля, глава Белгородской области Вячеслав Гладков объявил об очередном кадровом решении в правительстве. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

- За систематическое невыполнение своих обязанностей, в том числе за некачественную организацию работ по восстановлению жилья в Шебекино и Новой Таволжанке, принял решение освободить от занимаемой должности заместителя губернатора Константина Полежаева.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, губернатор уволил начальника белгородского УКСа за срыв сроков капремонта учреждений образования.