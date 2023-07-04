Белгородский губернатор уволил своего заместителя

Сегодня, 4 июля, глава Белгородской области Вячеслав Гладков объявил об очередном кадровом решении в правительстве. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

- За систематическое невыполнение своих обязанностей, в том числе за некачественную организацию работ по восстановлению жилья в Шебекино и Новой Таволжанке, принял решение освободить от занимаемой должности заместителя губернатора Константина Полежаева.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, губернатор уволил начальника белгородского УКСа за срыв сроков капремонта учреждений образования.