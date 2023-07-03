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НовостиПроисшествия3 июля 2023 15:24

Белгородка перевела лже-брокерам почти 600 тысяч кредитных денег

Женщина хотела заработать на инвестициях
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Белгородка перевела лже-брокерам почти 600 тысяч кредитных денег.

Белгородка перевела лже-брокерам почти 600 тысяч кредитных денег.

Фото: "КП" Архив

57-летняя жительница Валуек решила подзаработать на инвестициях и стала жертвой мошенников. По предварительной информации женщина увидела выгодное предложение в сети Интернет и оставила свои данные на незнакомом сайте. По рекомендации лже-брокеров пострадавшая сначала перевела на указанные счета 75 тысяч из личных сбережений, затем оформила кредит еще на 589 000. Однако обещанного дохода так и не получила.

Догадавшись, что попала на уловки мошенников, белгородка обратилась за помощью в полицию. Правоохранители возбудили по данному факту уголовное дело.