Белгородка перевела лже-брокерам почти 600 тысяч кредитных денег. Фото: "КП" Архив

57-летняя жительница Валуек решила подзаработать на инвестициях и стала жертвой мошенников. По предварительной информации женщина увидела выгодное предложение в сети Интернет и оставила свои данные на незнакомом сайте. По рекомендации лже-брокеров пострадавшая сначала перевела на указанные счета 75 тысяч из личных сбережений, затем оформила кредит еще на 589 000. Однако обещанного дохода так и не получила.

Догадавшись, что попала на уловки мошенников, белгородка обратилась за помощью в полицию. Правоохранители возбудили по данному факту уголовное дело.