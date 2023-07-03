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НовостиОбщество3 июля 2023 15:06

Выставка в честь Прохоровского танкового сражения откроется в Москве

Официальное открытие экспозиции состоится 5 июля
Наталия ИЛЮШНИКОВА
В Москве откроется выставка, посвященная Прохоровскому сражению.

В Москве откроется выставка, посвященная Прохоровскому сражению.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В Москве в Совете Федерации РФ состоится открытие экспозиции, посвященной Прохоровскому танковому сражению. Выставку «Огненное лето 1943 года. Прохоровское сражение» подготовили сотрудники музея-заповедника.

На выставке будут представлены архивные документы, письма с фронта, оригинальные фотографии, карты и другие экспонаты из архивов музея-заповедника. Официальное открытие запланировано на 5 июля. Познакомиться с экспонатами можно будет до 19 июля.

Посетители смогут узнать о героическом подвиге Михаила Борисова, который в одиночку сумел уничтожить семь немецких танков, об Александре Николаеве, совершившим танковый таран, о Павле Шпетном, ценой собственной жизни остановившим танк противника