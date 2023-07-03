Гладков поручил подготовить коммунальную технику к зиме до 15 сентября. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Вячеславу Гладкову на оперативном совещании правительства Белгородской области доложили, что на сегодняшний день 1002 из 1056 единиц коммунальной в регионе уже готовы к работе в осенне-зимний период. Остальные машины проходят мелкий ремонт.

Кроме того, сейчас профильные организации проводят техосмотр и обслуживание коммунального транспорта. Весь парк техники на исправность проверят не позднее 1 сентября.

- У вас полтора месяца для того, чтобы вся техника была в исправном состоянии. За счет областного бюджета закупили много техники. Ваша задача – обеспечить инертными материалами, ГСМ, кадрами, определить маршрут работы, технологические карты и контроль за качеством работы. Спрос будет большой, – подчеркнул Вячеслав Гладков.

Министр ЖКХ региона Алесей Ботвиньев доложил, что не во всех муниципалитетах укомплектован штат водителей. Идет набор специалистов в Валуйский и Яковлевский округа, Ивнянский и Ровеньский районы. Дополнительно привлекают водителей по договорам в зимний период в Грайворонском и Сторооскольском округах, Белгородском районе. Во всех остальных муниципальных образованиях техника работает в 1 смену, однако при наступлении неблагоприятных погодных условий осуществляется переход на двухсменный график.