Белгородские следователи раскрыли убийство и угон, совершенные 7 лет назад

В результате совместной работы следователи и полиция в начале 2023 года вышли на троих подозреваемых. Фото: "КП" Архив

Следком Белгородской области завершил расследование преступления, совершенного в 2016 году. Известно, что именно тогда в Старом Осколе пропал местный житель. По факту исчезновения мужчины было возбуждено уголовное дело. Однако для раскрытия преступления не хватало деталей.

В результате совместной работы следователи и полиция в начале 2023 года вышли на троих подозреваемых. Расследование было возобновлено.

На момент преступления двоим злоумышленникам было по 26 лет, а третьему – 31 год. Мужчины выпивали дома у одного из подозреваемых в марте 2016 года. В какой-то момент потерпевший приехал к ним на личном автомобиле, а позже один из обвиняемых без спроса сел в его машину и уехал. Завязалась потасовка, и соучастники угонщика избили владельца авто. Мужчина потерял сознание, после чего его тело перенесли во вновь пригнанную к дому машину, где он скончался.

Тело погибшего подозреваемые увезли в лесной массив в Курской области и закопали. А через пару дней перегнали автомобиль убитого в Губкин.

В январе 2023 года предполагаемых преступников задержали. Полиция обнаружила тело погибшего.

Как сообщили в СУ СК РФ по Белгородской области, уголовное дело направлено в суд. Подозреваемые находятся под стражей.