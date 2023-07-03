Над белгородским селом Борки сбит беспилотник. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Во второй раз за сутки атаке ВСУ подвергся Валуйский городской круг Белгородской области. Система противовоздушной обороны сбила беспилотник над селом Борки. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

- В Валуйском городском округе сработала наша система ПВО. Сбит БПЛА над селом Борки. Последствия на земле уточняют оперативные службы, - написал глава региона в телеграм-канале.

Ранее сообщалось об обстреле села Кукуевка в округе. Осколками снарядов выбиты окна, посечены кровли и фасады в двух частных домовладениях. Также поврежден один автомобиль.