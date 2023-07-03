Белгородское село Кукуевка попала под обстрел со стороны Украины.
Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова
В Валуйском городском округе под обстрел ВСУ попало село Кукуевка. По предварительной информации, никто не пострадал. Об происшествии сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
- Осколками снарядов выбиты окна, посечены кровли и фасады в двух частных домовладениях. Также поврежден один автомобиль, - написал глава региона в соцсети.
Гладков также сообщил, что все оперативные и аварийные службы находятся на месте происшествия. Продолжается подомовой обход территории.