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НовостиПолитика3 июля 2023 12:41

Белгородское село Кукуевка попала под обстрел со стороны Украины

Осколками снарядов повреждены два дома и автомобиль
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Белгородское село Кукуевка попала под обстрел со стороны Украины.

Белгородское село Кукуевка попала под обстрел со стороны Украины.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

В Валуйском городском округе под обстрел ВСУ попало село Кукуевка. По предварительной информации, никто не пострадал. Об происшествии сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

- Осколками снарядов выбиты окна, посечены кровли и фасады в двух частных домовладениях. Также поврежден один автомобиль, - написал глава региона в соцсети.

Гладков также сообщил, что все оперативные и аварийные службы находятся на месте происшествия. Продолжается подомовой обход территории.