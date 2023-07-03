Белгородское село Кукуевка попала под обстрел со стороны Украины. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

В Валуйском городском округе под обстрел ВСУ попало село Кукуевка. По предварительной информации, никто не пострадал. Об происшествии сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

- Осколками снарядов выбиты окна, посечены кровли и фасады в двух частных домовладениях. Также поврежден один автомобиль, - написал глава региона в соцсети.

Гладков также сообщил, что все оперативные и аварийные службы находятся на месте происшествия. Продолжается подомовой обход территории.