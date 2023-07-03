В Белгороде пройдет благотворительный фестиваль собак.
Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА
Белгородцев и их четвероногих друзей приглашают принять участие в благотворительном фестивале «Мое собачье дело».
Праздник пройдет 9 июля с 12:00 до 17:00 на Музейной площади в парке Победы. Гостей и участников фестиваля ждут парад пород, где каждый участник получит сертификат, фото- и видеоконкурсы.
Также в рамках мероприятия состоится конкурс парных костюмов хозяина и питомца от главного талисмана фестиваля вельш корги пемброк Миры. А любой желающий сможет получить бесплатную консультацию у ветеринара.
Организаторы также обещают DJ-сет, живой вокал, ярмарку изделий для животных, раздачу животных от проекта «Пойдём домой!», мастер-классы и программу для детей, подростков, дегустации.
Подробности – в группе фестиваля.