В Белгороде пройдет благотворительный фестиваль собак. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Белгородцев и их четвероногих друзей приглашают принять участие в благотворительном фестивале «Мое собачье дело».

Праздник пройдет 9 июля с 12:00 до 17:00 на Музейной площади в парке Победы. Гостей и участников фестиваля ждут парад пород, где каждый участник получит сертификат, фото- и видеоконкурсы.

Также в рамках мероприятия состоится конкурс парных костюмов хозяина и питомца от главного талисмана фестиваля вельш корги пемброк Миры. А любой желающий сможет получить бесплатную консультацию у ветеринара.

Организаторы также обещают DJ-сет, живой вокал, ярмарку изделий для животных, раздачу животных от проекта «Пойдём домой!», мастер-классы и программу для детей, подростков, дегустации.

Подробности – в группе фестиваля.