В белгородском селе, где живет 27 человек, появится сотовая связь

Фото: администрация Валуйского района.

В селе Касёновка Валуйского района проживает всего 27 жителей. Теперь и у них появится качественная сотовая связь и доступ к интернету. В населенном пункте приступили к установке вышки сотовой связи. Завершить все работы планируют на следующей неделе. А пока специалисты подключают необходимое электрооборудование.

- Здесь проживает 27 человек. До этого сотовая связь в населенном пункте отсутствовала совсем. Жители восприняли новость с большой радостью. Теперь люди могут свободно вызвать скорую помощь, газовиков, пожарную, позвонить соцработнику или в администрацию, – рассказала заместитель главы Мандровской территориальной администрации Надежда Пинчукова.

Отметим, установка вышки сотовой связи стала возможной благодаря проекту «Устранение цифрового неравенства» национальной программы «Цифровая экономика».