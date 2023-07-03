Губернатор Белгородской области проведет «прямую линию» 5 июля

Вячеслав Гладков проведет "прямую линию" 5 июля. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В среду, состоится большая «прямая линия» губернатора Белгородской области Вячеслава Гладков. На вопросы и обращения жителей, которые поступят до и во время эфира, глава региона ответит 5 июля в 19:00.

Вопросы губернатору можно задать уже сейчас:

по телефону 8 (4722) 38-06-10 — с 8:00 до 20:00;

в мессенджерах, записав видеообращение и отправив его по телефону: 8 (919) 225-89-67

Трансляцию «прямой линии» можно будет посмотреть на всех региональных каналах: «Мир Белогорья», «Россия», «Белгород 24».