Более 1800 белгородцев пробежали Губкинский полумарафон.

Вчера, 2 июля, в Губкине состоялся традиционный полумарафон. Принять участие в забеге съехались белгородцы из разных муниципалитетов региона. В спортивном состязании поучаствовали губернатор Вячеслав Гладков, мэр Белгорода Валентин Демидов, а также главы Губкинского и Старооскольского городских округов.

Для жителей разных возрастов и с различной физподготовкой были организованы определенные дистанции. В забеге поучаствовали порядка 1800 человек.

- Очень рад, что увеличивается не только количество жителей, которые участвуют в марафонах, но и тех, кто регулярно занимается спортом. Поэтому продолжаем активно возводить спортивные объекты по всей области. В частности, в этом году в Губкинском округе начинаем строить 50-метровый бассейн и сдаем в эксплуатацию большой физкультурно-оздоровительный комплекс. У нас очень много совместных планов, и я уверен, что мы их выполним, - отметил глава Белгородской области.