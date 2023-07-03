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НовостиПроисшествия3 июля 2023 9:16

В Белгородской области прикрыли нелегальный игровой салон

Фигуранты почти полгода устраивали азартные игры онлайн
Наталия ИЛЮШНИКОВА
В Белгородской области прикрыли нелегальный игровой салон.

В Белгородской области прикрыли нелегальный игровой салон.

Фото: "КП" Архив

В Губкине Белгородской области сотрудники регионального следственного управления и Управления ФСБ региона пресекли незаконную игорную деятельность, организованную группой лиц. По данному факту возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, салон с азартными играми онлайн действовал с января по май 2023 года. Его организовали несколько человек. Во время осмотра места происшествия следователи изъяли игровое оборудование и документы, необходимые для установления обстоятельств совершенного преступления

Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Белгородской области, следователи устанавливают обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.