В Белгородской области прикрыли нелегальный игровой салон. Фото: "КП" Архив

В Губкине Белгородской области сотрудники регионального следственного управления и Управления ФСБ региона пресекли незаконную игорную деятельность, организованную группой лиц. По данному факту возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, салон с азартными играми онлайн действовал с января по май 2023 года. Его организовали несколько человек. Во время осмотра места происшествия следователи изъяли игровое оборудование и документы, необходимые для установления обстоятельств совершенного преступления

Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Белгородской области, следователи устанавливают обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.