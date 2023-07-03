В белгородском Шебекино полностью снесут поврежденную по время обстрелов многоэтажку

Фото: соцсети Владимира Жданова.

В Шебекино Белгородской области решили полностью снести многоэтажный дом на Железнодорожной, 2, который пострадал после обстрелов ВСУ. Как выяснилось, во время пожара в подвале дома сильно пострадала арматура первого этажа. Губернатор Вячеслав Гладков во время оперативного совещания дал поручение главе городского округа Владимиру Жданову подыскать для жителей складские помещения, чтобы они могли на время вывезти свои вещи для хранения.

- Собрание с жителями проводили. Оказываем помощь при вывозе вещей, предоставляем помещения для хранения вещей. Мы в работе, - ответил Жданов.

Глава Шебекинского округа также отчитался, что за прошедшую неделю удалось восстановить 62 частных дома и 38 квартир. В работе остаются 1400 домовладений, 52 социальных объекта. Тепловой контур помещений в планах закрыть до 1 августа. Помимо этого, в округе приступают к строительству двух многоквартирных домов и индивидуальному жилищному строительству.